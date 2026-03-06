МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ рассекретила архивы о легендарной сотруднице «Смерш» Якушевой

В преддверии 8 Марта опубликованы документы о подвигах военнослужащих-женщин в годы Великой Отечественной войны.
Виктория Бокий 06-03-2026 03:06
Около полумиллиона женщин в годы Великой Отечественной войны принимали участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Документы о боевых подвигах, совершенных в годы ВОВ сотрудницами контрразведки «Смерш», в преддверии 8 Марта опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В материале говорится, что женщины в основном выполняли административно-технические задачи, но при необходимости участвовали в боевых действиях вместе с мужчинами. Часто они работали в контрразведке, а также занимались поиском и задержанием вражеских шпионов и диверсантов.

Отмечается, что на 1 января 1944 года на оперативных должностях в военной контрразведке трудилось более 450 женщин. Из них 43 были старшими оперуполномоченными, 170 — оперуполномоченными и 237 — их помощниками.

Известно, что в годы ВОВ существовали части, которые были почти полностью укомплектованы военнослужащими-женщинами. Сообщается, что в основном это были подразделения связи и противовоздушной обороны, женские авиационные полки, медсанбаты и госпитали.

В одном из рассекреченных документе приводится информация о подвиге старшего оперуполномоченного Особого отдела НКВД Юго-Западного фронта лейтенанта госбезопасности Зинаиды Якушевой, которая с первых дней войны боролась с немецко-фашистскими захватчиками, а также руководила оперативным составом полков. В 1941 году она больше месяца провела в окружении, проявив отвагу при прорыве.

Якушева прошла всю войну, начиная с героического выхода из окружения под Киевом в 1941 году и затем обороны Сталинграда и заканчивая участием во взятии Кенигсберга в 1945 году. Она была единственной из женщин, дослужившейся до начальника отдела контрразведки «Смерш» одной из бомбардировочных авиадивизий.

«Своим личным примером, мужеством и храбростью гвардии майор Якушева не один раз участвовала и руководила поисками и ликвидацией остатков вражеских групп», — подчеркивает ЦОС ФСБ России.

Зинаида Якушева стала настоящим примером мужества и самоотверженности. За свои боевые заслуги она была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также рядом других наград.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о решающем вкладе советского народа в победу над Германией в 1945 году. Каждая республика Советского Союза внесла свой бесценный вклад в общую победу.

