МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу: документы подтверждают решающую роль народа СССР в разгроме Гитлера

Сергей Шойгу представил серию документальных сборников о Великой Отечественной войне.
Тимур Шерзад 05-02-2026 17:58
© Фото: Виктор Темин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о решающем вкладе советского народа в победу над Германией в 1945 году. Его подтверждают архивные документы. Сергей Шойгу сделал это в ходе презентации серии документальных сборников «Республики - фронту: 1941-1945». Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

«Каждый том содержит оцифрованные копии фотографий и архивных документов, которые отражают трудовые и боевые подвиги и подтверждают решающую роль советского народа в разгроме гитлеровской Германии», - сказал Шойгу. 

Шойгу добавил, что каждая республика Советского Союза внесла свой бесценный вклад в общую победу. Уточняется, что презентация прошла в Ситуационном центре Совбеза.

Ранее Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что такие структуры появляются постепенно.

#Сергей Шойгу #Великая Отечественная война #документы #наш эксклюзив #республики ссср
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 