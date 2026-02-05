Шойгу: документы подтверждают решающую роль народа СССР в разгроме Гитлера

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о решающем вкладе советского народа в победу над Германией в 1945 году. Его подтверждают архивные документы. Сергей Шойгу сделал это в ходе презентации серии документальных сборников «Республики - фронту: 1941-1945». Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

«Каждый том содержит оцифрованные копии фотографий и архивных документов, которые отражают трудовые и боевые подвиги и подтверждают решающую роль советского народа в разгроме гитлеровской Германии», - сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что каждая республика Советского Союза внесла свой бесценный вклад в общую победу. Уточняется, что презентация прошла в Ситуационном центре Совбеза.

Ранее Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что такие структуры появляются постепенно.