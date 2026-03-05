Минобороны ОАЭ: силы ПВО отражают атаку со стороны Ирана

В небе над Дубаем вновь слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны. Об этом заявили в Минобороны ОАЭ. Местные жители пишут в социальных сетях о многочисленных взрывах в небе.

«ПВО Эмиратов сейчас отвечают на угрозы, исходящие от ракет и беспилотников из Ирана», - говорится в заявлении ведомства.

В Абу-Даби взрывы звучат в районе терминалов международного аэропорта Заид, сообщает Reuters. Гостелерадиокомпания сообщает также об ударе Ирана по штабу американских военных в районе аэропорта.

В минувшее воскресенье под обстрелом оказался аэропорт Дубая. Тогда четыре человека получили ранения. Их своевременно эвакуировали и доставили в больницу. О тяжести их травм не сообщается. На второй одень ближневосточного конфликта силы и средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов сбили 137 иранских ракет и 209 дронов.