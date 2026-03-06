МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин провел совещание по оценке опыта, полученного в условиях СВО

Представители Совбеза и Минобороны обсудили повышение эффективности использования военной техники.
Владимир Рубанов 06-03-2026 18:02
© Фото: Минобороны России

В Кремле состоялось совещание под руководством президента России Владимира Путина. На нем обсуждались вопросы оценки опыта и повышения эффективности использования военной техники в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании участвовали представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами. Кроме того, на нем присутствовали руководители предприятий военно-промышленного комплекса, отметили в Кремле.

Президент ранее заявил, что опыт специальной военной операции активно применяется для модернизации Вооруженных сил РФ. На совещании по государственной программе вооружений Путин подчеркнул, что бесценный опыт, приобретаемый войсками, используется для создания нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, глава государства отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса работают стабильно. С 2022 года наблюдается значительный рост производства военной продукции. Особенно впечатляет увеличение выпуска средств поражения - более чем в 22 раза.

Высокий уровень подготовки российских военных частей и их способность выполнять разнообразные задачи подтверждаются в ходе регулярных учений, отметил также президент. Он подчеркнул, что Россия активно делится своим опытом с зарубежными партнерами.

#военная техника #Минобороны России #Кремль #Владимир Путин #Совещание #совет безопасности россии #СВО
