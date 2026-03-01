Военкор «Звезды» Лана Иден рассказала, как ломает стереотип о «неженской» работе

В Москве в преддверии восьмого марта прошел женский форум, где собрались успешные представительницы из разных сфер. Спикеры делились личными профессиональными историями.

Наш военный корреспондент Лана Иден рассказала о своем опыте в зоне специальной военной операции и как она ломает стереотипы о «неженских профессиях». С ее слов, в первую командировку ее даже не хотели пускать.

«В мою первою командировку звонили моей редакции и просили меня развернуть, потому что женщин в тех местах не было вообще никогда. Спасибо моему телеканалу, меня не развернули», - начала Иден.

Она объяснила, что когда приезжаешь в зону СВО и проходят первые сюжеты в эфир, то отношение глобально меняется. После этого поехали и другие девушки в роли военных корреспондентов.

«Приходилось прорубать женское окно туда. После меня поехали другие девочки. Хотелось бы, чтобы в нас больше верили, потому что на самом деле мы обалденные», - заключила военный корреспондент.

Лана Иден работает в зоне специальной военной операции с 2022 года. В общей сложности она провела там больше года, каждая командировка длится около двух месяцев.

В своих репортажах она освещает успехи наши бойцов. Также делится их историями с передовой на различных направлениях.

Ранее Лане Иден рассказал заместитель командира десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке Яков Черновалов, что при штурме села Сухецкое в ДНР российским морским пехотинцам помогла местная жительница. Она указала позиции украинских подразделений и пункты управления БПЛА.