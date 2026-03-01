МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военкор «Звезды» Лана Иден рассказала, как ломает стереотип о «неженской» работе

После ее первых сюжетов в эфире в зоне СВО отношение глобально поменялось. Вслед за ней поехали и другие девушки в качестве военных корреспондентов.
Дарья Ситникова 06-03-2026 01:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в преддверии восьмого марта прошел женский форум, где собрались успешные представительницы из разных сфер. Спикеры делились личными профессиональными историями.

Наш военный корреспондент Лана Иден рассказала о своем опыте в зоне специальной военной операции и как она ломает стереотипы о «неженских профессиях». С ее слов, в первую командировку ее даже не хотели пускать.

«В мою первою командировку звонили моей редакции и просили меня развернуть, потому что женщин в тех местах не было вообще никогда. Спасибо моему телеканалу, меня не развернули», - начала Иден.

Она объяснила, что когда приезжаешь в зону СВО и проходят первые сюжеты в эфир, то отношение глобально меняется. После этого поехали и другие девушки в роли военных корреспондентов.

«Приходилось прорубать женское окно туда. После меня поехали другие девочки. Хотелось бы, чтобы в нас больше верили, потому что на самом деле мы обалденные», - заключила военный корреспондент.

Лана Иден работает в зоне специальной военной операции с 2022 года. В общей сложности она провела там больше года, каждая командировка длится около двух месяцев.

В своих репортажах она освещает успехи наши бойцов. Также делится их историями с передовой на различных направлениях.

Ранее Лане Иден рассказал заместитель командира десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке Яков Черновалов, что при штурме села Сухецкое в ДНР российским морским пехотинцам помогла местная жительница. Она указала позиции украинских подразделений и пункты управления БПЛА.

#Москва #профессия #женский форум #военный корреспондент #Лана Иден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 