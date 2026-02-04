МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Местная жительница указала морпехам на позиции ВСУ при взятии Сухецкого

Вышедшую на позиции ВС РФ жительницу укрыли, накормили и оказали помощь, после чего она передала важную информацию.
Лана Иден 04-02-2026 10:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При штурме села Сухецкое в ДНР российским морским пехотинцам помогла местная жительница, которая указала позиции украинских подразделений и пункты управления БПЛА. Об этом нашему корреспонденту Лане Иден рассказал заместитель командира десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке Яков Черновалов.

«На пункт управления у нас вышла женщина. Не буду говорить точно, но, по-моему, она или с Белецкого, или с Родинского вышла. Мы ее укрыли, накормили, напоили. Дальше она подсказала нам о позициях ВСУ, где находятся пункты управления БПЛА противника, точки нам дала», - поделился он.

Освобождение Сухецкого проходило в тяжелых погодных условиях. Как рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Крым, бойцы заходили в населенный пункт во время мокрого снега, который вскоре сменился морозом.

За несколько часов форма и снаряжение буквально покрылись ледяной коркой, но наступление не остановили. Чтобы поддержать личный состав, замполит сам попросился в штурмовую группу и пошел вперед вместе с бойцами.

«Заходили, когда шел мокрый снег, два часа прошло, начался мороз. И это все замерзло на нас, и мы идем в это время», - рассказал Крым.

К первым домам морпехи продвигались малыми группами, перебегая двойками под наблюдением вражеских беспилотников. Затем последовал резкий рывок с охватом села с юга и северо-востока - помогли туман и поддержка с воздуха.

Сухецкое находится примерно в двух километрах к северо-востоку от ранее освобожденного Родинского. Взятие этого населенного пункта позволило российским войскам развить наступление севернее Красноармейско-Димитровской агломерации и продвинуться в сторону Доброполья - одного из последних крупных узлов ВСУ на северо-западе ДНР.

Освобождению Сухецкого предшествовала мощная артиллерийская подготовка. Значительную роль сыграли расчеты РСЗО «Град», которые уничтожали укрепрайоны и технику противника, несмотря на мороз и сложные погодные условия. После зачистки населенного пункта артиллерийские подразделения продолжают работу, готовя новые удары и открывая дорогу штурмовым группам к следующим рубежам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #мирные жители #наш эксклюзив #разведданные #Сухецкое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 