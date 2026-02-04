При штурме села Сухецкое в ДНР российским морским пехотинцам помогла местная жительница, которая указала позиции украинских подразделений и пункты управления БПЛА. Об этом нашему корреспонденту Лане Иден рассказал заместитель командира десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке Яков Черновалов.

«На пункт управления у нас вышла женщина. Не буду говорить точно, но, по-моему, она или с Белецкого, или с Родинского вышла. Мы ее укрыли, накормили, напоили. Дальше она подсказала нам о позициях ВСУ, где находятся пункты управления БПЛА противника, точки нам дала», - поделился он.

Освобождение Сухецкого проходило в тяжелых погодных условиях. Как рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Крым, бойцы заходили в населенный пункт во время мокрого снега, который вскоре сменился морозом.

За несколько часов форма и снаряжение буквально покрылись ледяной коркой, но наступление не остановили. Чтобы поддержать личный состав, замполит сам попросился в штурмовую группу и пошел вперед вместе с бойцами.

«Заходили, когда шел мокрый снег, два часа прошло, начался мороз. И это все замерзло на нас, и мы идем в это время», - рассказал Крым.

К первым домам морпехи продвигались малыми группами, перебегая двойками под наблюдением вражеских беспилотников. Затем последовал резкий рывок с охватом села с юга и северо-востока - помогли туман и поддержка с воздуха.

Сухецкое находится примерно в двух километрах к северо-востоку от ранее освобожденного Родинского. Взятие этого населенного пункта позволило российским войскам развить наступление севернее Красноармейско-Димитровской агломерации и продвинуться в сторону Доброполья - одного из последних крупных узлов ВСУ на северо-западе ДНР.

Освобождению Сухецкого предшествовала мощная артиллерийская подготовка. Значительную роль сыграли расчеты РСЗО «Град», которые уничтожали укрепрайоны и технику противника, несмотря на мороз и сложные погодные условия. После зачистки населенного пункта артиллерийские подразделения продолжают работу, готовя новые удары и открывая дорогу штурмовым группам к следующим рубежам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.