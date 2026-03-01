ОАЭ отозвали своего посла из Тегерана и закрыли посольство

ОАЭ отзывают своего посла из Тегерана и закрывают посольство в Иране. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве посла из Исламской Республики Иран, а также всех членов своей дипломатической миссии», - говорится в публикации.

В внешнеполитическом ведомстве исламской республики ранее подчеркнули, что удары по базам США в странах Персидского залива не являются нападением на сами государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Персидском заливе Ираном была атакована нефтяная вышка, принадлежащая ОАЭ. Кроме того, различные объекты в Дубае, в том числе, связанные с ВС США, неоднократно становился становился мишенью для иранских ракет.