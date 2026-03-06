Жить за двоих: как мать Героя России управляет регионом

Она называет свою работу служением, не позволяет себе слез - говорит, не положено - и живет за двоих. Героиня нашего следующего репортажа, который мы подготовили в преддверии 8 Марта, - губернатор Еврейской автономной области, мать Героя России и просто сильная женщина Мария Костюк. Прошла непростой путь, воспитала сына, которым гордится вся страна, и не сдалась, несмотря на все испытания. Мы отправились в Биробиджан, чтобы узнать ее поближе.

«Работа ли это? Это все-таки больше служение», - поправит она меня не раз за время интервью.

А поздно вечером, после тяжелого дня, проведенного в дороге, заглянет к бойцам СВО, участникам кадровой программы «Доблесть Хингана». Это региональный аналог президентской программы «Время героев». И каждого обнимет и поинтересуется, как дела.

И тогда невольно задумаешься: а уместно ли здесь это официальное «работа»? Есть ощущение, что она каждого лично знает и к каждому относится особенно тепло.

«Это не ощущение. Я каждого знаю, я про каждого знаю. Вот Степкин, мы сегодня над ним посмеивались, потому что у меня один он неженатый остался. Надо, чтобы была семья», - говорит глава региона.

Мария Костюк - губернатор Еврейской автономной области. Но прежде - мать Героя России, старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. В августе 2022-го он в одиночку на БМП выехал на линию огня и закрыл собой боевых товарищей. До последнего подбадривал сослуживцев: «Подлатают - и вернусь». Его не довезли до полевого госпиталя 600 метров. Андрею было 26.

«Девятого августа он пишет: "Мама, уходим в атаку, вернусь - позвоню". Я вот эту СМС до сих пор храню. Он всегда выполнял свои обещания. Сказал, что вернется - позвонит. Ну, значит, должен позвонить», - рассказывает Мария.

Когда ком подступит к горлу, она поменяет тему. Плакать себе не позволяет. Говорит - не положено.

Страна узнала Марию Костюк в ноябре 2022-го. Спустя несколько месяцев после гибели Андрея ее пригласили на встречу с президентом в Ново-Огарево. За одним столом собрались мамы бойцов СВО из разных регионов. Костюк тогда была заместителем председателя правительства Еврейской автономной области. Но вскоре переехала в Москву - Анна Цивилева позвала работать в фонд «Защитники Отечества». За полтора года Мария Федоровна открыла не одно отделение по всей стране, постоянно ездила в Донбасс. А позднее возглавила ту самую президентскую кадровую программу «Время героев». А еще через некоторое время ее пригласили в Кремль.

На тот момент она стала единственной женщиной-губернатором в стране. Этот кабинет - такой брутальный - готовили для другого человека, предыдущего главы региона Ростислава Гольдштейна. Он сейчас возглавляет Республику Коми. Костюк ничего менять не стала. Но все же женская рука здесь чувствуется - появились цветы и икона.

«Когда президент предложил возглавить регион, я приехала и первое, что сделала, к владыке Луке нашему, епископу Биробиджанскому и Кульдурскому, заехала за благословением. А он отслужил целый молебен благодарственный и подарил мне икону. И все, и она сразу со мной вошла», - объясняет Мария.

Словно магнит, она потянула за собой людей. Анастасия Мартынова приехала возглавлять Департамент здравоохранения с другого конца страны - из Донецка, где они и познакомились.

«Иногда говорят: "У войны не женское лицо", "У политики не женское лицо" - это не про наших, не про русских женщин. И уж тем более не про Марию Федоровну», - утверждает Мартынова.

И еще о том самом женском лице. Когда в Биробиджане по просьбе самих бойцов должен был появиться памятник матерям героев СВО - первый и пока единственный в стране, - Мария Федоровна трижды просила скульптора внести правки в образ главной героини. Будучи уверенной, что на ее лице должны быть не скорбь и страдания.

«А здесь должна быть гордость, понимаете? Она понимает, что такое трагедия. Она понимает, что теперь будет в этом вечно жить. Но она несет это так, чтобы не отталкивающе. Так, чтобы, когда сюда подходили, не сжимались губы и зубы от горя. А наоборот, чтобы они собирались и говорили, что, ребята, благодаря вам, ради вас все будет», - объясняет губернатор.

Потому что она, эта главная героиня, перед которой преклонили колена сразу два сына - один герой Великой Отечественной, второй участник СВО, - должна жить. И если это потребуется, жить за двоих. Как живет сама Мария Костюк. С собой всегда - шеврон, который сделала для нее невестка, вдова Андрея, Полина Ковтун. Мария Федоровна показывает их последнюю общую фотографию в аэропорту Хабаровска.

«Еще фотографироваться не хотел. Я его заставляла: "Улыбнись маме". Это его улыбка теперь здесь, и я ее вижу», - показывает губернатор.

Теперь это всероссийский проект. Полине присылают снимки мамы и жены бойцов СВО со всей страны. А она отправляет им обратно шевроны. На каждом из них та самая фраза: «Жить за двоих». Ее автор - Мария Костюк.

«За это же бьют сильно, я же не знала. "Что за ма-а-ать, другая бы обернулась в простыню, на кладбище поползла, а эта выступает, пиарится за счет гибели сына". Вообще, такое слышу... Я думаю: так вы же первая про него забудете! Если бы не я, вы даже про него и не знали бы», - говорит глава региона.

А важно это еще и потому, что растет маленький человек, который идет рядом с Марией Костюк мимо мемориальных плит. И, пока еще до конца всего не понимая, периодически ныряет в сугроб. Зовут его Женя, скоро ему исполнится семь. Он любит рыжих котов и даже не догадывается, скольких людей спас просто тем, что он есть.

Женя - сын Героя России Андрея Ковтуна. Он с каждым днем все больше становится похожим на папу. И точно знает, что тот всегда рядом - как и бабушка. Пусть папу и не видно.