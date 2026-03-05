Опубликованы кадры освобождения Веселянки в Запорожской области

Появились кадры освобождения населенного пункта Веселянка в Запорожской области подразделениями группировки войск «Днепр». Видео показали в Минобороны России.

В ходе освобождения отличились гвардейцы-десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Благодаря активным и решительным действиям они освободили этот населенный пункт.

Уточняется, что подразделения ВДВ при поддержке ударов БПЛА и огня артиллерии продвигались вперед, зачищая укрытия и блиндажи ВСУ. Подразделения ствольной и реактивной артиллерии наносили массированные удары по большим площадям, не оставляя шансов врагу на выживание.

После этого штурмовые подразделения cтавропольских десантников зачищали опорные пункты, здания и сооружения от противника. В свою очередь расчеты БПЛА подразделений войск беспилотных систем соединения сопровождали штурмующие группы, вели разведку. Они уничтожали ударами FPV-дронов живую силу и технику противника, прикрывали штурмующих от ударов с воздуха, уничтожая в небе вражеские беспилотники.

В военном ведомстве ранее сообщили, что наши военнослужащие освободили Веселянку. Также отмечено, что российские войска взяли под контроль Бобылевку.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением этого населенного пункта. Он подчеркнул, что мужество и отвага бойцов и командиров позволяют выполнять боевые задачи. Результат действий личного состава полка вносит огромный вклад в общее продвижение группировки войск.

