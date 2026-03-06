Пасторы помолились в Белом доме с Трампом о «ниспослании ему силы»

В Овальном кабинете президент США Дональд Трамп принял участие в коллективной молитве пасторов. Религиозные деятели приехали в Белый дом из разных американских регионов.

Один из пасторов вслух произносил молитву. Остальные слушали с закрытыми глазами, прося «ниспослание силы» для Трампа, которая необходима ему, чтобы вести «великую американскую нацию». Пасторы также помолились о благодати и защите для американских военных.

Ранее сообщалось, что Сенат США отказался ограничить военные полномочия американского лидера по операции в Иране, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения. Предложенная инициатива группой сенаторов-демократов по сдерживанию военных шагов Трампа в Иране не получила одобрения в рамках процедурного голосования. Уточняется, что против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержали - 48.

Телеканал CNN опубликовал исследование, согласно которому почти 60% американцев не поддерживают решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран. По данным опроса, 59% американцев не одобряют решение нанести удар по Ирану, в то время как поддерживает его 41%. Ко всему прочему, доля тех, кто категорически против (31%), почти вдвое превышает долю тех, кто решительно за (16%).

Президент США в беседе с журналистами CNN заявил, что Вашингтон пока еще не наносил по Ирану «сильный удар». Но собирается «ударить жестко». Трамп добавил, что впереди «большая волна».