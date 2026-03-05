Польша выступила против размещения на Украине сил НАТО в ущерб своей безопасности. Об этом говорится в Стратегии внешней политики страны на 2026-2030 годы.

«Возможное задействование сил государств НАТО на Украине не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников», - указано в документе.

Ранее сообщалось, что ВС Великобритании и Франции завершили подготовку к отправке контингента на Украину. Лондон и Париж рассматривают своих военнослужащих как возможных миротворцев, которых они смогут задействовать в ходе предполагаемой миссии.

До этого минобороны Великобритании распространяло информацию, что в стране в рамках подготовки к отправке войск на Украину после окончания конфликта начал работать пункт управления сил «коалиции желающих». Пока численность штаба составляет 70 человек. Только одна подготовка к развертыванию обходится Королевству в 270 миллионов долларов.