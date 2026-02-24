МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Британии заработал пункт управления войсками «коалиции желающих»

24 февраля пройдет первая видеоконференция государств - членов.
Глеб Владовский 24-02-2026 04:40
© Фото: James Willoughby, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Великобритании в рамках подготовки к отправке войск на Украину после окончания конфликта начал работать пункт управления сил «коалиции желающих». Об этом сообщили в Минобороны Королевства.

«Функционирует штаб численностью 70 человек. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере (270 млн долларов - Прим. ред.)», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что во вторник, 24 февраля, состоится первая видеоконференция государств - членов. Председателями станут премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что Европа находится в ослабленном состоянии из-за конфликта на Украине. По словам издания, главной ошибкой руководства ЕС является отказ от диалога с Россией.

