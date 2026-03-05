МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МВД России доработало проект новых правил техосмотра

Новые правила предусматривают отключение недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра без одобрения Союза автостраховщиков.
Виктория Бокий 05-03-2026 02:56
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

МВД России доработало проект по контролю за проведением техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые правила предусматривают отключение без одобрения Союза страховщиков недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Происходит это в случае, если в течение года было выявлено два нарушения у оператора, кто проводил ТО.

При таком количестве нарушений МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, где проводится проверка полученных данных. По результатам проверки компания по техосмотру может быть отключена от ЕАИСТО. В обновленной же версии ведомство предлагает недобросовестных операторов отключать сразу же без одобрения РСА.

Сообщается также и о возможности подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Если компанию необоснованно отключили от системы, то доступ может быть восстановлен.

«В случае установления факта необоснованного приостановления доступа оператора технического осмотра к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, такой доступ восстанавливается на основании решения руководителя органа государственного контроля, принявшего решение о его приостановлении», - говорится в публикации.

В ноябре прошлого года Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке техосмотра у автомобилей. Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов отметил, что часто без ТО ездят такси.

