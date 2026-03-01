МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ветеран морской пехоты устроил протест на слушаниях в сенате США

Несколько сотрудников охраны попытались вывести его из зала, но его рука застряла в двери, когда он пытался удержаться за нее.
Дарья Ситникова 05-03-2026 02:40
© Фото: X/alanhe © Видео: X/alanhe

В США ветеран морской пехоты устроил протест на слушаниях в Сенате, выступив против войны с Ираном. Его силой выдворили с мероприятия.

«Никто не хочет воевать за Израиль», - выкрикнул бывший военный.

Несколько сотрудник охраны попытались вывести его из зала. Однако рука мужчины застряла в двери, когда он попытался удержаться за нее.

Ранее стало известно, что сенат США отказался ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа по операции в Иране. За ним сохранили право самостоятельно принимать решения.

Согласно данным Mehr, минимум 100 американских морпехов убили во время атаки на Дубай. На военной базе США в момент удара находились порядка 160 военных.

#сша #Иран #сенат #протест #Слушания #ветеран морской пехоты
