Ветеран морской пехоты устроил протест на слушаниях в сенате США

В США ветеран морской пехоты устроил протест на слушаниях в Сенате, выступив против войны с Ираном. Его силой выдворили с мероприятия.

«Никто не хочет воевать за Израиль», - выкрикнул бывший военный.

Несколько сотрудник охраны попытались вывести его из зала. Однако рука мужчины застряла в двери, когда он попытался удержаться за нее.

Ранее стало известно, что сенат США отказался ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа по операции в Иране. За ним сохранили право самостоятельно принимать решения.

Согласно данным Mehr, минимум 100 американских морпехов убили во время атаки на Дубай. На военной базе США в момент удара находились порядка 160 военных.