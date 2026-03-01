МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Генштаба ВС Израиля объявил новый этап операции против Ирана

Целями израильтян на новом этапе станут подземные бункеры с хранящимися в них баллистическими ракетами.
Ян Брацкий 05-03-2026 23:02
© Фото: Mohammed NasserKeystone Press Agency Global Look Press

Израильские военные приступили к следующему этапу операции против Ирана. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС Израиля Эяль Замир. Теперь ЦАХАЛ намерен уничтожить военный потенциал действующего режима, уточнил он. 

«Завершив этап внезапного первого удара, в ходе которого мы обеспечили превосходство в воздухе и подавили систему баллистических ракет, мы переходим к следующему этапу кампании, в ходе которого мы нанесем более интенсивные удары по основам режима и его военному потенциалу», - приводит его заявление The Times of Israel.

По некоторым данным, новыми целями израильтян станут подземные бункеры с хранящимися в них баллистическими ракетами Ирана. Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив намерен ликвидировать любого, кто займет пост Верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи. Кац подчеркнул, что это произойдет, если избранный продолжит курс на «уничтожение Израиля».

Напомним, американо-израильская военная операция против Ирана началась 28 февраля. Члены коалиции бьют по военным и гражданским объектам на территории Исламской республики, что уже привело к многочисленным жертвам. По последним данным, их число увеличилось до 1230 человек.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #ЦАХАЛ
