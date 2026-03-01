Цивилева обсудила вопросы помощи ветеранам СВО в Центре реабилитации

В Национальном центре поддержки и реабилитации участников спецоперации в Сергиевом Посаде обсудили медицинскую и социальную помощь военнослужащим. Национальный центр поддержки и реабилитации участников СВО - это место, где воины с тяжелыми ранениями снова начинают вести активный образ жизни и заниматься спортом. В этом выездном совещании участвовала заместитель министра обороны - руководитель Фонда Защитники Отечества Анна Цивилева. По линии фонда вся помощь и реабилитация ветеранам СВО оказывается абсолютно бесплатно. Фонд полностью курирует тех, кто рисковал жизнью за Родину.

«Очень хорошие тренажеры для реабилитации. Раньше ребята, прошедшие чеченскую и афганскую кампании, получившие тяжелые ранения, просто лежали в госпиталях. Они развивали себя самостоятельно, не было такого разнообразия. А сейчас создана полноценная система», - отметила Цивилева.

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев не удержался и выпалил по мишени целую обойму из пневматического пистолета. Участник спецоперации Габиб Яралиев занимается практической стрельбой на профессиональном уровне. Во время штурма Авдеевки в составе бригады «Ветераны» получил сильное ранение ног. Сначала отчаялся, теперь жизнь стала гораздо ярче.

«Сначала думал: "Как я буду дальше жить?". Но потом пришел в реабилитационный центр, увидел ребят, начал заниматься. У меня мотивация выросла и когда я сейчас вижу новых ребят, то я зову их с собой. Ребята довольны», - поделился Габиб Яралиев.

Все возможности центра были презентованы секретарю Совета Безопасности РФ Сергею Шойгу. Адаптивный теннис, волейбол сидя, футбол для незрячих со специальным звуковым мячом и даже «фиджитал бокс», где поединок сначала в компьютере, а уже потом отработка в зале. Шойгу также показали очки-навигатор. Они будут звуком подсказывать слабовидящим защитникам Отечества, как передвигаться на любой местности. Сергей Шойгу во время совещания по мерам поддержки участников СВО выделил несколько пунктов, которым нужно уделить особое внимание. Например, созданию электронного удостоверения с полной боевой биографией бойца, чтобы социальные работники видели полную картину и своевременно оказывали меры поддержки.

«Как сказал одни из участников совещания - заботы много не бывает. Будем продолжат работу. Ряд решений приняты, будем докладывать президенту о том, что еще необходимо сделать, чтобы эта работа была действительно на самом высоком уровне проведена. Потому что там огромное количество аспектов: забота о семьях, протезирование, адаптация к мирной жизни», - сказал Шойгу.

На каждом этапе или направлении военнослужащих сопровождает наставник. Пространство реабилитационного Центра полностью имитирует городскую среду. И выйдя из его стен бойцы с инвалидностью уже полностью готовы к новой жизни в социуме.