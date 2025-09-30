МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Защитники Отечества» и ФМБА запустили программу реабилитации для ветеранов

Зампредседателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин отметил, что организация не только вовлекает ветеранов боевых действий в занятия адаптивным спортом, но и обеспечивает им медицинское сопровождение самого высокого уровня.
2025-09-30 13:43:36
© Фото: Фонд «Защитники Отечества» © Видео: фонд «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» совместно с ФМБА России начал реализацию программы спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Первые занятия проходят в Центре спортивной медицины и реабилитации имени А.И. Бурназяна.

Одним из первых участников программы стал ветеран СВО из Ростовской области Владислав Тараненко, ранее получивший серьезное ранение. После двухнедельного курса с применением роботизированных комплексов и электростимуляторов он отметил улучшение подвижности и переносимость физических нагрузок. Несмотря на ампутацию голени, Тараненко продолжает службу и активно занимается спортом - следж-хоккеем и армрестлингом.

«До приезда сюда я стоял на ногах с трудом. А во время тренировок у меня полностью немела конечность. Здесь мне помогли размять мышцы. Плюс робот, плюс электростимуляторы - стало гораздо лучше. После занятий я легче переношу нагрузки, нормально воспринимаю баланс, перенося вес хоть на больную, хоть на здоровую ногу», - рассказал Владислав Тараненко.

В фонде подчеркнули, что каждый ветеран, нуждающийся в спортивной реабилитации, получит помощь без ограничений по квотам. Как отметил заместитель председателя «Защитников Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин, фонд не только вовлекает ветеранов в занятия адаптивным спортом, но и обеспечивает им медицинское сопровождение самого высокого уровня.

«Мы не говорим ни о каких квотах - все, кто будет нуждаться в такой высокотехнологичной спортивной реабилитации, ее получат», - сказал Вылегжанин.

Руководитель Центра спортивной медицины и реабилитации Алексей Хан добавил, что в работе с ветеранами задействованы не только врачи, но и психологи, а также используется современное оборудование, позволяющее корректировать индивидуальные программы восстановления.

С 2023 года фонд и ФМБА реализуют совместные проекты, включая высокотехнологичное протезирование и реабилитацию в клинике «Голубое». Использование VR-технологий помогает ускорить адаптацию. По данным центра, 100% ветеранов, прошедших протезирование голени, выписываются без вспомогательных средств, а при более сложных ампутациях - с минимальной поддержкой.

Фонд «Защитники Отечества», возглавляемый статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой, создан по указу президента и работает во всех регионах России, обеспечивая ветеранам СВО комплексную поддержку - от медицинской помощи до трудоустройства и адаптации жилья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#ветераны #ФМБА #реабилитация #защитники отечества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 