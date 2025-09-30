«Защитники Отечества» и ФМБА запустили программу реабилитации для ветеранов

Фонд «Защитники Отечества» совместно с ФМБА России начал реализацию программы спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Первые занятия проходят в Центре спортивной медицины и реабилитации имени А.И. Бурназяна.

Одним из первых участников программы стал ветеран СВО из Ростовской области Владислав Тараненко, ранее получивший серьезное ранение. После двухнедельного курса с применением роботизированных комплексов и электростимуляторов он отметил улучшение подвижности и переносимость физических нагрузок. Несмотря на ампутацию голени, Тараненко продолжает службу и активно занимается спортом - следж-хоккеем и армрестлингом.

«До приезда сюда я стоял на ногах с трудом. А во время тренировок у меня полностью немела конечность. Здесь мне помогли размять мышцы. Плюс робот, плюс электростимуляторы - стало гораздо лучше. После занятий я легче переношу нагрузки, нормально воспринимаю баланс, перенося вес хоть на больную, хоть на здоровую ногу», - рассказал Владислав Тараненко.

В фонде подчеркнули, что каждый ветеран, нуждающийся в спортивной реабилитации, получит помощь без ограничений по квотам. Как отметил заместитель председателя «Защитников Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин, фонд не только вовлекает ветеранов в занятия адаптивным спортом, но и обеспечивает им медицинское сопровождение самого высокого уровня.

«Мы не говорим ни о каких квотах - все, кто будет нуждаться в такой высокотехнологичной спортивной реабилитации, ее получат», - сказал Вылегжанин.

Руководитель Центра спортивной медицины и реабилитации Алексей Хан добавил, что в работе с ветеранами задействованы не только врачи, но и психологи, а также используется современное оборудование, позволяющее корректировать индивидуальные программы восстановления.

С 2023 года фонд и ФМБА реализуют совместные проекты, включая высокотехнологичное протезирование и реабилитацию в клинике «Голубое». Использование VR-технологий помогает ускорить адаптацию. По данным центра, 100% ветеранов, прошедших протезирование голени, выписываются без вспомогательных средств, а при более сложных ампутациях - с минимальной поддержкой.

Фонд «Защитники Отечества», возглавляемый статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой, создан по указу президента и работает во всех регионах России, обеспечивая ветеранам СВО комплексную поддержку - от медицинской помощи до трудоустройства и адаптации жилья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.