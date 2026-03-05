В этот день ровно 80 лет назад премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь. Слова, сказанные им в стенах Вестминстерского колледжа послужили прологом Холодной войны - многолетнего противостояния двух систем. Между вчерашними союзниками опустился Железный занавес. Как сказал Черчилль: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике». По нашу сторону занавеса оказались страны Центральной и Восточной Европы.

Суть Фултонской речи Черчилля сводилась к необходимости создания братского союза англоговорящих народов для противостояния СССР. Со времен британского премьера мало что изменилось. Коллективный Запад и сегодня не в состоянии отделаться от наследия Фултона. Он продолжает противостоять России, странам БРИКС и глобальному югу. Но не все так однозначно. В рядах западных союзников намечается раскол. Примеров тому множество. Это и отказ Испании участвовать в операции США в Иране и «разборки» между Штатами и Европой из-за Гренландии. Происходящее «Звезде» объяснил экс-посол России в Иране Александр Марьясов.

«Американцы, администрация президента Трампа считают, что они являются самодостаточной военной и политической силой и вполне могут справиться самостоятельно со всеми проблемами и без участия европейских стран и членов НАТО. Заявления Рютте достаточно обтекаемые. Это свидетельствует о том, что сами европейцы не очень хотят ввязываться в антииранские авантюры», - сказал Маряьсов

Говоря о заявлении генсека НАТО, дипломат имеет в виду готовность Североатлантического альянса прийти на помощь Вашингтону на Ближнем Востоке. Ранее Рютте заявил о возможности задействовать пятую статью устава организации и поддержать США оружием.

Позиция России неизменна. Москва и другие миролюбивые столицы будут делать все, чтобы создать атмосферу, в которой операция США и Израиля против Ирана станет невозможной. В этом заверил глава МИД России Сергей Лавров. Министр напомнил, что в самих Штатах идут споры об истинных целях Пентагона в Исламской республике.