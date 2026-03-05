МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-посол РФ в Иране рассказал о подходе Запада к идеалам Фултона

Сегодня США считают себя самостоятельной военной и политической силой, способной решать свои задачи без поддержки союзников, сказал дипломат Александр Маряьсов.
Ян Брацкий 05-03-2026 21:54
© Фото: Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В этот день ровно 80 лет назад премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь. Слова, сказанные им в стенах Вестминстерского колледжа послужили прологом Холодной войны - многолетнего противостояния двух систем. Между вчерашними союзниками опустился Железный занавес. Как сказал Черчилль: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике». По нашу сторону занавеса оказались страны Центральной и Восточной Европы.

Суть Фултонской речи Черчилля сводилась к необходимости создания братского союза англоговорящих народов для противостояния СССР. Со времен британского премьера мало что изменилось. Коллективный Запад и сегодня не в состоянии отделаться от наследия Фултона. Он продолжает противостоять России, странам БРИКС и глобальному югу. Но не все так однозначно. В рядах западных союзников намечается раскол. Примеров тому множество. Это и отказ Испании участвовать в операции США в Иране и «разборки» между Штатами и Европой из-за Гренландии. Происходящее «Звезде» объяснил экс-посол России в Иране Александр Марьясов.

«Американцы, администрация президента Трампа считают, что они являются самодостаточной военной и политической силой и вполне могут справиться самостоятельно со всеми проблемами и без участия европейских стран и членов НАТО. Заявления Рютте достаточно обтекаемые. Это свидетельствует о том, что сами европейцы не очень хотят ввязываться в антииранские авантюры», - сказал Маряьсов

Говоря о заявлении генсека НАТО, дипломат имеет в виду готовность Североатлантического альянса прийти на помощь Вашингтону на Ближнем Востоке. Ранее Рютте заявил о возможности задействовать пятую статью устава организации и поддержать США оружием.

Позиция России неизменна. Москва и другие миролюбивые столицы будут делать все, чтобы создать атмосферу, в которой операция США и Израиля против Ирана станет невозможной. В этом заверил глава МИД России Сергей Лавров. Министр напомнил, что в самих Штатах идут споры об истинных целях Пентагона в Исламской республике.

#СССР #Черчилль #Запад #Холодная война #Фултонская речь #наш эксклюзив #Марьясов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 