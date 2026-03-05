МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рютте: НАТО готовится задействовать пятую статью для конфликта с Ираном

НАТО поддерживает уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана.
Виктория Бокий 05-03-2026 01:54
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о масштабной поддержке действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским правительством. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Рютте подчеркнул, что союзники США поддерживают уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, напомнив о пятой статье устава НАТО, в которой говорится о взаимной обороне. Также он добавил, что правительство Исламской Республики якобы экспортирует хаос и терроризм не только в регион, но и в Европу, а также в мир.

«И позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», - заявил генсек Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия. Министр иностранных дел России подчеркнул, что РФ призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

