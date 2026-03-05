Рютте: НАТО готовится задействовать пятую статью для конфликта с Ираном

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о масштабной поддержке действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским правительством. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Рютте подчеркнул, что союзники США поддерживают уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, напомнив о пятой статье устава НАТО, в которой говорится о взаимной обороне. Также он добавил, что правительство Исламской Республики якобы экспортирует хаос и терроризм не только в регион, но и в Европу, а также в мир.

«И позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», - заявил генсек Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия. Министр иностранных дел России подчеркнул, что РФ призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.