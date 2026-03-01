МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аракчи: план «Б» США по Ирану станет еще большим провалом

Глава иранского кабмина заявил о потере значительного прогресса, достигнутого на переговорах США с Ираном.
Ян Брацкий 05-03-2026 21:01
© Фото: Tunisian PresidencyKeystone Press Agency Global Look Press

План «А» США по быстрой победе над Ираном провалился. Таким мнением поделился премьер-министр Исламской республики Аббас Аракчи. По мнению главы иранского кабмина, план «Б» стает еще большим провалом для администрации Белого дома. Премьер-министр Ирана напомнил, что принцип «Израиль превыше всего» всегда означает «Америка в последнюю очередь».

«План "А" по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план "Б" станет еще большим провалом. Правда такова: шанс на уникальную сделку сгорел после того, как кабала движения "Америка - в последнюю очередь" скрыла "значительный прогресс", достигнутый нами на переговорах», - написал Аракчи в соцсети Х.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник заявил, что Тегеран вынудит Вашингтон и Тель-Авив прекратить войну в ближайшее время. Причина тому - воля воинов, тактические возможности и вооруженная мощь Ирана, которые находятся на высочайшем уровне, отметил он. О том, что переговоров со Штатами больше не будет, ранее подтвердил постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни. С его слов, Тегеран не видит смысла в диалоге и продолжит защищаться.

Между тем, пожар ближневосточного кризиса рискует разгореться до глобальных масштабов. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран альянса задействовать пятую статью устава организации и оказать Штатам военную помощь. Рютте поддержал уничтожение ядерного потенциала Исламской республики, хотя доказательств разработки Тегераном ядерного оружия так и не предоставил.

#НАТО #сша #Трамп #Ближний Восток #Белый дом #Иран #аракчи
