Президент США Дональд Трамп анонсировал появление нового закона, призванного спасти Соединенные Штаты Америки. Свои инициативы глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social. Большинство из них касаются системы выборов в США.

По замыслу Трампа, все избиратели на участках обязаны будут предъявлять удостоверение личности и подтверждать свое гражданство, а значит и право голосовать. Бюллетени больше не будут пересылаться по почте, как это было раньше, пообещал Трамп. Теперь такой способ голосования будет доступен только в случае болезни избирателя, его инвалидности, прохождения им военной службы или в случае отсутствия по причине поездки.

Также Дональд Трап планирует законодательно запретить участие мужчин в женских видах спорта. В случае принятия закона, врачи не смогут делать операции по смене пола* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) детям без письменно согласия их родителей. С представителями меньшинств у Трампа традиционно сложные отношения. Еще в своей первый президентский срок от запретил им служить в американской армии. Этому решению предшествовали долгие разговоры с высшими военными чиновниками.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.