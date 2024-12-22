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Трамп пообещал официально признать в США лишь два пола

Избранный президент Дональд Трамп пообещал утвердить эту политику на государственном уровне.
Ирина Егорова 2024-12-22 23:36:29
© Фото: Gao Jing XinHua Globallookpress

В США будут признавать только два пола - мужской и женский. Об этом заявил победивший на выборах в США Дональд Трамп. По его словам, он планирует официально утвердить эту гендерную политику на государственном уровне.

«Это звучит не особенно сложно, не правда ли?» – цитирует избранного президента США РИА Новости.

Также Трамп пообещал избавиться от всех трансгендеров в армии США.

В начале своего президентства Джо Байден одним из первых указов отменил запрет на службу в американских Вооруженных силах трансгендеров. При этом право служить в армии США люди, сменившие пол, получили еще в 2016 году по указу Барака Обамы. Позже Дональд Трамп, заняв пост президента, отменил данное решение.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #пол
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