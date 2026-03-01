В аэропорту Дубая четверо пострадали при атаке дронов

В аэропорту Дубая четыре человека пострадали в результате атаки иранских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе эмирата.

«В настоящее время пожар (в аэропорту - Прим. ред.) находится под контролем. Четыре человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения», - говорится в заявлении.

Степень тяжести травм не указывается.

В минобороны ОАЭ сообщили, что средства ПВО уничтожили 137 ракет и 209 дронов, выпущенных Тегераном.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Дубая объявили экстренную эвакуацию. Кадры со спешно покидающими здание людьми появились в Сети.