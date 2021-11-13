Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс отреагировала на прекращение опеки

Анна Берестовая
03:11 13.11.2021
Певица Бритни Спирс назвала день прекращения опеки над ней лучшим в своей жизни.
«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс отреагировала на прекращение опеки
© Фото: face to face Instagram Globallookpress
Читайте нас на:

Поп-звезда Бритни Спирс выразила свою радость после решения суда о прекращении опекунства над ней. Певица назвала судьбоносный для нее день лучшим в своей жизни.

«Думаю, я буду плакать остаток дня!!!!», - написала она в Instagram.

Также в посте в соцсети Бритни Спирс выразила любовь к своим фанатам. К публикации знаменитость прикрепила кадры, на которых ее поклонники празднуют, после обнародования новостей.

Ранее в Сети стремительно набрало популярность движение «Освободите Бритни», сторонники которого под хэштегом #freebritney выступали с призывами отменить опеку отца поп-певицы над ней, установленную после принудительной госпитализации в 2008 году. В рамках кампании по поддержке звезды ее поклонники высказывали предположения, что ее опекун злоупотреблял положением и был заинтересован в присваивании денег исполнительницы.

В сентябре этого года американский суд отстранил отца Бритни от опеки и постановил назначить на его место временное лицо. Сейчас же суд Лос-Анджелеса принял решение о полном прекращении опекунства над знаменитостью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:08 В стране и мире
Видео
Автомобиль сбил двоих человек на Тверской улице в центре Москвы
23:30 Спорт
Видео
«Россию не сломать»: гимнастки Аверины о результатах сборной на ЧМ-2021
22:35 В стране и мире
Лавров назвал пустословием обвинения в сторону РФ в миграционном кризисе
20:16 В стране и мире
Минтранс: QR-код понадобится для покупки билета в самолет или поезд
18:56 Армия
Видео
Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с кораблей ЧФ
Популярное
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.