«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс отреагировала на прекращение опеки

Поп-звезда Бритни Спирс выразила свою радость после решения суда о прекращении опекунства над ней. Певица назвала судьбоносный для нее день лучшим в своей жизни.

«Думаю, я буду плакать остаток дня!!!!», - написала она в Instagram.

Также в посте в соцсети Бритни Спирс выразила любовь к своим фанатам. К публикации знаменитость прикрепила кадры, на которых ее поклонники празднуют, после обнародования новостей.

Ранее в Сети стремительно набрало популярность движение «Освободите Бритни», сторонники которого под хэштегом #freebritney выступали с призывами отменить опеку отца поп-певицы над ней, установленную после принудительной госпитализации в 2008 году. В рамках кампании по поддержке звезды ее поклонники высказывали предположения, что ее опекун злоупотреблял положением и был заинтересован в присваивании денег исполнительницы.

В сентябре этого года американский суд отстранил отца Бритни от опеки и постановил назначить на его место временное лицо. Сейчас же суд Лос-Анджелеса принял решение о полном прекращении опекунства над знаменитостью.