Подготовку к пуску межконтинентальной ракеты «Ярс» показали на видео

Ракета поднимается, срабатывает пороховой аккумулятор давления - и она выталкивается на несколько десятков метров. Затем включаются маршевые двигатели - на секунду кажется, что ракета зависла в воздухе. Таким образом происходит старт межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Сейчас РВСН активно перевооружаются, и съемочной группе «Звезды» удалось увидеть, как это происходит.

Ракету «Ярс» загружают в шахту глубиной нескольких десятков метров. Погрузка - очень сложный процесс и требует ювелирной точности, вплоть до миллиметра. Весь процесс занимает несколько часов, зато пуск - считаные секунды. Журналистов пригласили на загрузку ракеты по случаю Дня Ракетных войск стратегического назначения.

Чтобы оценить масштаб изменений, которые произошли в РВСН за 66 лет их существования, вот лишь один из примеров. Подготовка к пуску первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 занимала от шести до восьми часов. Сейчас процесс измеряется секундами.

«Ярс», заменивший легендарные «Тополя», - основа группировки РВСН. Он разрабатывался, как и другие комплексы, с прицелом на будущие системы ПРО.

«Противодействия такому вооружению на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью в десять махов. Это два с половиной - три километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны, и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, не перехватывают. Это исключено», - говорил президент РФ Владимир Путин в обращении к нации по теме испытания гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Так Владимир Путин охарактеризовал новейшую ракету, разработка которой стала необходимостью, продиктованной временем.

«Конструкция ракет совершенствуется. И казалось бы, с одними и теми же исходными данными, мы получаем ракетные комплексы с абсолютно разными тактико-техническими характеристиками. Развитие науки и техники на месте не стоит, и наши ракетные комплексы являются хорошей иллюстрацией современного уровня развития», - рассказал преподаватель Военной академии РВСН имени Петра Великого полковник Андрей Трибунский.

Перевооружение РВСН на новейшие комплексы продолжается. Уже стоят на боевом дежурстве комплексы «Авангард» с неуязвимым гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Ракетные полки ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Сибири. Задача выполняется в рамках плановых учения.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов