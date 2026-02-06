МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал, как убедил сослуживцев сдаться российским войскам

По словам Руслана Мини, решение пришло быстро. Он подошел к старшему и прямо сказал, что лучше выйти к российским военнослужащим, чем погибнуть.
06-02-2026 13:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Руслан Миня рассказал на видео Минобороны России, как сам предложил сослуживцам сдаться. Затея кончилась удачно.

«Я сам пошел до старшего, сказал ему, пошли и сдадимся, и они сразу пошли. Он вышел вперед, мы с другим пацаном сзади за ним. Пошли к российским солдатам. Мы сдали все, что было у нас», - поделился Миня.

В плену к ним отнеслись спокойно - накормили, оказали помощь, без оскорблений и насилия. Одной из главных причин сдачи пленный называет желание выжить и вернуться к семье. У него восемь детей, шестеро из них - несовершеннолетние.

Миня также рассказал о мобилизации. По его словам, его забрали с улицы, привезли в военкомат, затем направили на обучение, а после - сразу на позиции без достаточной подготовки.

В Минобороны отмечают, что все больше украинских военнослужащих, мобилизованных принудительно и отправленных на передовую без полноценного обучения, принимают решение сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленные #Украинские боевики #Руслан Миня
