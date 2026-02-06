Пленный рассказал, как убедил сослуживцев сдаться российским войскам

Украинский военнослужащий Руслан Миня рассказал на видео Минобороны России, как сам предложил сослуживцам сдаться. Затея кончилась удачно.

«Я сам пошел до старшего, сказал ему, пошли и сдадимся, и они сразу пошли. Он вышел вперед, мы с другим пацаном сзади за ним. Пошли к российским солдатам. Мы сдали все, что было у нас», - поделился Миня.

В плену к ним отнеслись спокойно - накормили, оказали помощь, без оскорблений и насилия. Одной из главных причин сдачи пленный называет желание выжить и вернуться к семье. У него восемь детей, шестеро из них - несовершеннолетние.

Миня также рассказал о мобилизации. По его словам, его забрали с улицы, привезли в военкомат, затем направили на обучение, а после - сразу на позиции без достаточной подготовки.

В Минобороны отмечают, что все больше украинских военнослужащих, мобилизованных принудительно и отправленных на передовую без полноценного обучения, принимают решение сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.