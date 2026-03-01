МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В АТОР рассказали о выселении туристов из отелей Дубая и Шарджи

В городах Абу-Даби и Рас-эль-Хайма власти взяли на себя расходы по продлению проживания туристов.
Виктория Бокий 02-03-2026 00:08
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Отели Дубая и Шарджи выселяют туристов, которые не могут покинуть ОАЭ из-за обострившейся ситуации в регионе, по окончании оплаченного срока проживания. Об этом передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов. Те туристы, кто приехал в ОАЭ самостоятельно, решают вопрос с проживанием и ищут свободные номера в отелях своими силами.

Известно, что власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению проживания туристов. Пока нет информации, сделают ли то же самое в Шардже и Дубае.

Ранее в РСТ порекомендовали россиянам не отменять туры в Объединенные Арабские Эмираты с датой вылета 9 марта. Однако, если поездка запланирована на ближайшие дни, то ее лучше аннулировать, так как аэропорты в Дубае не работают, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

