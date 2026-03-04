МИД прокомментировал атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море

Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой Украины на российский газовоз. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Инцидент произошел в Средиземном море. Судно было атаковано безэкипажным катером в непосредственной близости от мальтийских территориальных вод. После взрыва начался сильный пожар.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», - говорится в заявлении.

Отмечено, что подобные действия киевского режима квалифицируется как акт терроризма и вопиющее нарушение норм международного права. Со слов Захаровой, такие атаки создают прямую угрозу безопасности судоходства.

Атакованный Украиной танкер следовал из Мурманска с грузом, который был оформлен по всем международным стандартам, сообщили ранее в Минтрансе. Атака была осуществлена с ливийского побережья. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских и мальтийских спасательных служб, удалось спасти весь экипаж газовоза. Все 30 моряков являются нашими гражданами.