НАТО в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году отрабатывала планы нападения на Россию. Об этом сообщил РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, - прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», - сказал Додик.

Он добавил, что планы Запада на Украине начали рушиться, поскольку Россия, ее народ и президент страны Владимир Путин оказались «крепким орешком». Додик подчеркнул, что Республика Сербская всячески поддерживает Москву.

Ранее Додик заявлял, что Путин предлагает ЕС диалог, который ведет к миру и стабильности, но Европа его отвергает, продолжая жить в иллюзиях. Осенью 2025 года Додик провел встречу с российским лидером и попросил его не бросать Республику Сербскую.