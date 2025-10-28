МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Додик: Путин предлагает ЕС диалог, но Брюссель к нему не готов

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины считает, что инициатива Москвы приведет к совместному миру в интересах каждого народа.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 12:12:06
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европа должна стремиться к диалогу, который предлагает ей президент России Владимир Путин. Так считает президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом он рассказал корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Брюссель и Евросоюз, пояснил Додик, «продолжают врать» своим людям. При этом они осуществляют давление на более маленькие сообщества. Евросоюз не готов к диалогу, считает президент Республики Сербской. Действиям ЕС он противопоставил инициативу президента России.

«Они (Евросоюз. - Прим. ред.) не стремятся к диалогу. К такому, который предлагает президент Путин. Поэтому его инициативу, безусловно, следует поддерживать, она ведет к миру и обеспечению стабильности. В Евросоюзе нет сил, готовых к этому диалогу. Они продолжают жить в своих заблуждениях, и в этом готовы идти до конца. Но нам тем не менее следует и дальше настаивать именно на диалоге, на разговоре, который приведет к совместному миру в интересах каждого народа», - заявил Додик.

Ранее президент Республики Сербской рассказывал, как обращался к Путину с призывом не бросать его страну, которую «душат» бюрократы Евросоюза. Он поделился, что попросил президента России не оставлять республику на откуп «второстепенным бюрократам из Брюсселя», которые «не дают нормально жить».

#евросоюз #Владимир Путин #минск #Брюссель #босния и герцеговина #наш эксклюзив #Республика Сербская #Милорад Додик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 