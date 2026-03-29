Дроноводы «Севера» оставили ВСУ без провизии в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили роботизированные комплексы ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе боевого дежурства специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили наземные роботизированные комплексы противника в Харьковской области. РТК ВСУ были задействованы для доставки боекомплекта, материальных средств, продуктов питания и воды личному составу на передовых позициях.
Воздушная разведка своевременно обнаружила пути следования РТК, а специалистам ударных дронов удалось перехватить их еще на подъезде к позициям противника и уничтожить. Попытки противника поддержать свои силы налаженной доставкой провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов остались безуспешными.
Координация расчетов и бесперебойная связь с командованием обеспечивается отечественными штатными средствами связи. Это позволяет производить управление подразделением, передавать целеуказания в круглосуточном режиме.
При помощи высокой активности ударных дронов группировки войск «Север» у противника не остается возможности использовать малогабаритный транспорт для подвоза материальных средств, продовольствия и боекомплекта.
Ранее сообщалось о том, что Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления БПЛА боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север».
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»