Дроноводы «Севера» оставили ВСУ без провизии в Харьковской области

БПЛА уничтожили роботизированные комплексы с доставкой подкрепления боевикам.
29-03-2026 09:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили роботизированные комплексы ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
 
В ходе боевого дежурства специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили наземные роботизированные комплексы противника в Харьковской области. РТК ВСУ были задействованы для доставки боекомплекта, материальных средств, продуктов питания и воды личному составу на передовых позициях.

Воздушная разведка своевременно обнаружила пути следования РТК, а специалистам ударных дронов удалось перехватить их еще на подъезде к позициям противника и уничтожить. Попытки противника поддержать свои силы налаженной доставкой провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов остались безуспешными.

Координация расчетов и бесперебойная связь с командованием обеспечивается отечественными штатными средствами связи. Это позволяет производить управление подразделением, передавать целеуказания в круглосуточном режиме.

При помощи высокой активности ударных дронов группировки войск «Север» у противника не остается возможности использовать малогабаритный транспорт для подвоза материальных средств, продовольствия и боекомплекта.

Ранее сообщалось о том, что Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления БПЛА боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ
