В Кремле рассчитывают на более содержательные контакты с США

Российские депутаты проводят встречи с американскими коллегами.
Константин Денисов 29-03-2026 06:50
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Россия рассчитывает на новые и более содержательные контакты с США по разным линиям сотрудничества. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так о прокомментировал двухдневный визит в США группы российских депутатов, в состав которых входила, в том числе, Светлана Журова.

«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», - сказал Песков.

Он напомнил, что за время президентского срока экс-главы Белого дома Джо Байдена отношения России и США достигли низшей точки в своей истории. Контакты депутатов Песков назвал робкими, но отметил, что с чего-то нужно было начинать.

Дальнейшее взаимодействие зависит от желания американской стороны, подчеркнул Песков. В Кремле готовы к масштабному сотрудничеству.

Ранее Журова рассказала «Звезде» об итогах визита парламентариев в США. Во время встреч с американскими коллегами были затронуты как политические вопросы, так и допуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

#Россия #в стране и мире #сша #Светлана Журова #Кремль #депутаты #переговоры #Дмитрий Песков
