Журова: визит российских депутатов в США стал историческим прорывом

Двухдневный визит российских депутатов в США стал настоящим историческим прорывом в истории отношений между странами. Об этом в беседе со «Звездой» заявила координатор депутатской группы по связям с парламентом США, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы обсуждали много разных вопросов, в том числе, конечно, украинские вопросы. Это было одной из основных тем. По-разному, в том числе, конгрессмены, консерваторы или демократы относились и относятся, соответственно, к той ситуации, которая есть на Украине. В целом наш приезд вызвал разное мнение, разные суждения, разные реакции, в том числе СМИ. Но большинство, все-таки кто с нами встречался, вообще не только большинство, а все, кто с нами встречался, конечно, говорили о том, что диалог должен вестись с Россией, несмотря на ситуацию, кому-то нравится она или не нравится, особенно на Украине», - рассказала Журова.

Она добавила, что подобные мероприятия не проводились с 2014 года, поэтому минувший визит можно рассматривать в историческом контексте. Журова назвала прошедшие встречи отправной точкой для полноценного возобновления диалога между странами на высоком политическом уровне.

Отдельно олимпийская чемпионка по конькобежному спорту коснулась темы допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Она напомнила, что следующая летняя Олимпиада в 2028 году пройдет как раз в США. Американские коллеги полностью согласились с тем, что участие россиян в соревнованиях без флага и гимна неприемлемо.

