Су-34 сбросил бомбы на боевиков ВСУ в интересах группировки «Восток»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, который нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

На видео показана подготовка самолета к вылету. Хорошо видны закрепленные под крылом авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. После этого истребитель-бомбардировщик выполняет стремительный разгон с последующим взлетом.

На кадрах из кабины видно, как летчик ведет машину, контролируя параметры полета. В эпизодах демонстрируется полет Су-34 и момент применения вооружения - сброс авиационных бомб.

После выполнения задачи и получения подтверждения об уничтожении целей экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

