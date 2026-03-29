WP: США готовятся к длительной наземной операции в Иране

Американские военные готовятся к продолжительной наземной операции на территории Ирана. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране... Они не будут представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого ожидаются рейды с участием сил специальных операций и регулярных подразделений», - говорится в материале.

Отмечается, что в связи с перебросками сил на Ближний Восток, возрастает риск для самих американских военных. Кроме того, остается неясно, одобрит ли президент США Дональд Трамп их проведение.

Ранее сообщалось, что на Ближний Восток в зону ответственности США прибыли американские морские пехотинцы в составе 3 500 моряков и пехотинцев, а также транспортных и ударных истребителей, средств десантирования и тактических операций.