США направили 3 500 морпехов на Ближний Восток

В морском подразделении находятся также транспортные и ударные истребители, средства десантирования и тактических операций.
Вероника Левшина 28-03-2026 19:57
На Ближний Восток в зону ответственности США прибыли американские морские пехотинцы. Об этом сообщило Центральное командование военных сил США.

«Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты», - говорится в заявлении.

Подразделение состоит из 3 500 моряков и пехотинцев, а также транспортных и ударных истребителей, средств десантирования и тактических операций.

Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин объяснил, чем вызвана переброска морпехов США на Ближний Восток. По его словам, действия Вашингтона могут оказаться ни чем иным, как спланированной психологической операцией.

