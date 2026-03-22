В Великобритании задержали наехавшего на пешеходов водителя

В британском городе Дерби водитель сбил группу пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Несколько человек получили ранения. Некоторые из них оцениваются как тяжелые. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия бригадами скорой помощи, прежде чем они были доставлены в больницу», - говорится в материале.

Информации о погибших в настоящее время нет. Совершивший на пешеходов водитель задержан.

Уточняется, что расследование инцидента находится на ранней стадии.