Посол Келин предупредил Британию об ответственности за удар ВСУ по Брянску

В результате атаки погибли восемь человек.
Константин Денисов 24-03-2026 09:43
© Фото: vk.com cp_32, Global Look Press

ВСУ атаковали центр Брянска ракетами Storm Shadow, применение которых невозможно без участия британских кураторов. Об этом заявил ТАСС посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Англичане, без участия которых применение ракет Storm Shadow попросту невозможно, решили напомнить как об Украине, так и о себе. Однако любые действия влекут последствия. И для всех, кто причастен к трагедии в Брянске, последствия будут самыми печальными», - сказал дипломат.

Он добавил, что ракетные удары по территории России с участием западных стран, в том числе Великобритании, начинаются в тот момент, когда активизируются мирные переговоры по Украине. Это лишний раз подчеркивает приверженность Запада к попыткам срыва мирных инициатив.

Удар по центру Брянска был нанесен украинскими боевиками 10 марта. В результате атаки восемь человек погибли, 42 - пострадали. Противник применил ракеты французско-английского производства.

#в стране и мире #ракеты #ВСУ #Великобритания #Брянск #Андрей Келин
