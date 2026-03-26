МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Иран «подарил» США 10 танкеров с нефтью

По его мнению, Иран таким образом извинился за отказ от мирного плана Трампа.
Вероника Левшина 26-03-2026 20:38
© Фото: Márcio Pannunzio, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во время заседания кабинета министров президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пропустил через Ормузский пролив 10 танкеров с нефтью для Штатов. Об этом сообщили CNBC.

По словам Трампа, он представил через Пакистан план мирного соглашения, который Тегеран отклонили, представив собственный список требований. Это встречное предложение предоставило бы Тегерану суверенитет над Ормузским проливом. Позже Трамп допустил возможность того, что пролив может контролироваться совместно Штатами и Ираном.

«Затем они извинились за сказанное и заявили: "Мы отправим ещё две лодки". В итоге получилось 10 лодок», - заявил президент США.

Напомним, ранее стало известно, что власти Ирана потребовали от Соединенных Штатов полного завершения вооруженного конфликта и гарантий отказа от будущих атак. Подобные условия прозвучали в ходе якобы состоявшегося телефонного разговора между главой иранского МИД и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

#в стране и мире #Трамп #нефть #Иран #танкеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 