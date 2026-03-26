Трамп: Иран «подарил» США 10 танкеров с нефтью

Во время заседания кабинета министров президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пропустил через Ормузский пролив 10 танкеров с нефтью для Штатов. Об этом сообщили CNBC.

По словам Трампа, он представил через Пакистан план мирного соглашения, который Тегеран отклонили, представив собственный список требований. Это встречное предложение предоставило бы Тегерану суверенитет над Ормузским проливом. Позже Трамп допустил возможность того, что пролив может контролироваться совместно Штатами и Ираном.

«Затем они извинились за сказанное и заявили: "Мы отправим ещё две лодки". В итоге получилось 10 лодок», - заявил президент США.

Напомним, ранее стало известно, что власти Ирана потребовали от Соединенных Штатов полного завершения вооруженного конфликта и гарантий отказа от будущих атак. Подобные условия прозвучали в ходе якобы состоявшегося телефонного разговора между главой иранского МИД и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.