Песков: Путина проинформируют о визите парламентариев в США

Президента России Владимира Путина проинформируют об итогах визита законодателей в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что поездка законодателей стала «очень полезной».

Ранее сообщалось, что самолет с делегацией российских законодателей прибыл в Нью-Йорк. Борт вылетел из Вашингтона и приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.