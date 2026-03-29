Самолет парламентской делегации России приземлился в Нью-Йорке

Ранее борт вылетел из Вашингтона.
Глеб Владовский 29-03-2026 00:55
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Самолет с российской парламентской делегацией приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

«Согласно маршруту движения, самолет сел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США», - говорится в материале.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре со «Звездой» заявила, что двухдневный визит российских депутатов в США стал настоящим историческим прорывом в истории отношений между странами. Она добавила, что подобные мероприятия не проводились с 2014 года.

