Press TV: в Иране назвали вузы США и Израиля легитимными целями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал американские и израильские вузы на Ближнем Востоке легитимными целями для нанесения ударов. Об этом сообщил Press TV.

Уточняется, что заявление сделано после того, как 26 марта Исфаханский технологический университет в Тегеране подвергся атаке со стороны США и Израиля. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

«Все израильские и американские университеты в регионе будут считаться законными целями до тех пор, пока два университета, принадлежащие агрессорам, не будут поражены в ответ», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что КСИР понизил возраст для желающих пойти в армию до 12 лет. Программа включает в себя ряд мероприятий, в том числе: разведывательное и оперативное патрулирование, контрольно-пропускные пункты «Басидж», материально-техническое обеспечение, приготовление пищи для войск, уход за ранеными солдатами и оказание помощи домам, пострадавшим от войны.