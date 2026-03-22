МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Arabiya: в Иране понизили до 12 лет возраст добровольцев армии

Подростки смогут заниматься патрулированием и службой на КПП.
Вероника Левшина 28-03-2026 21:54
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Корпус стражей исламской революции понизил возраст для желающих пойти в армию до 12 лет. Об этом сообщила газета Al Arabiya со ссылкой на представителя КСИР Рахима Надали.

«Теперь к регистрации и участию приглашаются подростки в возрасте 12 и 13 лет, что противоречит международным обязательствам Ирана в отношении предотвращения использования детей в военных операциях», - пишут в газете.

Программа включает в себя ряд мероприятий, в том числе: разведывательное и оперативное патрулирование, контрольно-пропускные пункты «Басидж», материально-техническое обеспечение, приготовление пищи для войск, уход за ранеными солдатами и оказание помощи домам, пострадавшим от войны.

Напомним, накануне на Ближний Восток прибыло американское подразделение из 3 500 морпехов, транспортных и ударных истребителей, средств десантирования и тактических операций.

#в стране и мире #Иран #ксир #служба #подростки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 