Al Arabiya: в Иране понизили до 12 лет возраст добровольцев армии

Корпус стражей исламской революции понизил возраст для желающих пойти в армию до 12 лет. Об этом сообщила газета Al Arabiya со ссылкой на представителя КСИР Рахима Надали.

«Теперь к регистрации и участию приглашаются подростки в возрасте 12 и 13 лет, что противоречит международным обязательствам Ирана в отношении предотвращения использования детей в военных операциях», - пишут в газете.

Программа включает в себя ряд мероприятий, в том числе: разведывательное и оперативное патрулирование, контрольно-пропускные пункты «Басидж», материально-техническое обеспечение, приготовление пищи для войск, уход за ранеными солдатами и оказание помощи домам, пострадавшим от войны.

Напомним, накануне на Ближний Восток прибыло американское подразделение из 3 500 морпехов, транспортных и ударных истребителей, средств десантирования и тактических операций.