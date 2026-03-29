Иран анонсировал новые удары по «ценным» американским объектам в регионе

Командующий КСИР Маджид Мусави анонсировал новые удары по американским объектам в регионе. Как сказано в официальном заявлении главы Корпуса стражей исламской революции, опубликованном в соцсети Х, Иран намерен продолжать бить по «ценным» целям.

«Нарушение работы американских радаров, логистики и рост потерь продолжаются. Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов, танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты», - заявил военачальник.

Ранее сообщалось, что КСИР уничтожил американский самолет радиолокационной разведки E-3 Sentry. На кадрах, публикуемых иранскими СМИ, видно, что судно развалилось на две части. Утверждается также, что помимо этого борта серьезно повреждены еще и соседние самолеты.