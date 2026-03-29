США потеряли критически важный самолет-разведчик при ударе Ирана

Воздушное судно было уничтожено во время стоянки на аэродроме.
Константин Денисов 29-03-2026 14:28
© Фото: Sentdefender, Х

Иран уничтожил американский самолет радиолокационной разведки E-3 Sentry, сообщил КСИР. На кадрах, публикуемых иранскими СМИ, видно, что судно развалилось на две части.

Самолет в момент удара находился на базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Утверждается, что помимо этого борта серьезно повреждены еще и соседние самолеты.

«В ответ на враждебные действия террористической армии США и после уничтожения заправочных самолетов на базе Аль-Харж как минимум один самолет E-3, известный как AWACS с возможностями разведки, командования и управления воздушными силами был уничтожен на 100%, а также были серьезно повреждены другие соседние воздушные объекты», - говорится в сообщении КСИР.

По информации WSJ, базу атаковали ракетами и дронами 27 марта. Тогда пострадали десять американских военнослужащих, двое из получили серьезные ранения. Газета называет самолет критически важным для ВС США на Ближнем Востоке, а его замену оценили в $700 млн.

#Самолет #сша #Иран #Потери
