Bloomberg: во Франции за год закрылись 160 заводов из-за пошлин США

Число закрытых заводов во Франции подскочило на 30% из-за давления со стороны Азии и таможенных пошлин в США. Согласно данным министерства финансов, закрылись около 160 заводов, по сравнению со 121 в 2024 году. Об этом сообщил Bloomberg.

Министерство также сослалось на влияние повышения цен на энергоносители. В прошлом году было открыто около 103 заводов, по сравнению со 115 в 2024 году.

Самые пострадавшие секторы - агропродовольственный сектор, транспорт, товары народного потребления и строительство.

«Ухудшение международной обстановки оказывает серьезное давление», - заявили в министерстве.

В прошлом году сталелитейная компания ArcelorMittal заявила о сокращении около 600 рабочих мест на семи предприятиях на севере страны из-за сокращения спроса в европейской промышленности.

