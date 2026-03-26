Франция временно разрешила продажу несоответствующего стандартам топлива

Из-за блокады Ормузского пролива и нехватки топлива правительство Франции решило разрешить продажу горючего, менее устойчивого в низким температурам. Об этом сообщил BFMTV.

При низкой температуре дизельное топливо начинает затвердевать, после чего образуются кристаллы парафина, которые засоряют фильтры препятствует работе двигателя. Обычно дизельное топливо, используемое в зимний период, должно оставаться пригодным к применению при температуре до -15°C, а с учетом исключения этот порог повышается до 0°C.

«Иными словами, топливо, временно разрешенное к использованию, становится непригодным, как только температура опускается ниже нуля», - пишет издание.

Автомобилисты рискуют затруднением запуска или остановкой двигателя при понижении температуры. Особенно остро это касается горных районов.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.