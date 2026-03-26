МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Франция временно разрешила продажу несоответствующего стандартам топлива

Правительство опасается нехватки топлива, из-за чего в продажу войдет горючее, менее устойчивое к низким температурам.
Вероника Левшина 26-03-2026 19:39
© Фото: IMAGO, Rene Traut, Global Look Press

Из-за блокады Ормузского пролива и нехватки топлива правительство Франции решило разрешить продажу горючего, менее устойчивого в низким температурам. Об этом сообщил BFMTV.

При низкой температуре дизельное топливо начинает затвердевать, после чего образуются кристаллы парафина, которые засоряют фильтры препятствует работе двигателя. Обычно дизельное топливо, используемое в зимний период, должно оставаться пригодным к применению при температуре до -15°C, а с учетом исключения этот порог повышается до 0°C.

«Иными словами, топливо, временно разрешенное к использованию, становится непригодным, как только температура опускается ниже нуля», - пишет издание.

Автомобилисты рискуют затруднением запуска или остановкой двигателя при понижении температуры. Особенно остро это касается горных районов.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.

#в стране и мире #Франция #топливо #Кризис
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 