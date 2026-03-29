Нетаньяху отдал приказ расширить «зону безопасности» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал расширить нынешнюю зону безопасности в южном Ливане, дабы минимизировать угрозу для северной части своей страны. Об этом политик заявил в своем официальном видеообращении.

По словам главы государства, Израиль «изменил облик Ближнего востока», однако для этого потребовалось пересмотреть концепцию национальной безопасности страны.

«Мы берем инициативу в свои руки и атакуем. Мы создали три пояса безопасности глубоко на вражеской территории. В Сирии - от вершины горы Хермон до Ярмука. В Газе - это более половины сектора. А в Ливане я дал указание еще больше расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить попадания противотанковых ракетных снарядов к нашей границе», - указал Нетаньяху.

Ранее в ЦАХАЛ допустили развал армии из-за нехватки личного состава. Начальник Генерального израильских вооруженных сил Эяль Замир заявил, что ситуация рискует обернуться для страны крахом.