Нетаньяху отдал приказ расширить «зону безопасности» в Ливане

По словам премьер-министра Израиля, его страна «изменил облик Ближнего Востока».
Тимур Юсупов 29-03-2026 20:13
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал расширить нынешнюю зону безопасности в южном Ливане, дабы минимизировать угрозу для северной части своей страны. Об этом политик заявил в своем официальном видеообращении.

По словам главы государства, Израиль «изменил облик Ближнего востока», однако для этого потребовалось пересмотреть концепцию национальной безопасности страны.

«Мы берем инициативу в свои руки и атакуем. Мы создали три пояса безопасности глубоко на вражеской территории. В Сирии - от вершины горы Хермон до Ярмука. В Газе - это более половины сектора. А в Ливане я дал указание еще больше расширить существующий пояс безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить попадания противотанковых ракетных снарядов к нашей границе», - указал Нетаньяху.

Ранее в ЦАХАЛ допустили развал армии из-за нехватки личного состава. Начальник Генерального израильских вооруженных сил Эяль Замир заявил, что ситуация рискует обернуться для страны крахом.

#в стране и мире #Израиль #ливан #нетаньяху #Биньямин Нетаньху #арабо-израильский конфликт #зона безопасности #война на ближнем востоке
