В ЦАХАЛ допустили развал армии из-за нехватки личного состава

Нехватка личного состава рискует обернуться крахом для Армии обороны Израиля. Такое предупреждение сделал начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Армия обороны Израиля вскоре может развалиться, если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава. Даже в мирное время Израилю потребуется больше солдат, в том числе, на приграничных с сектором Газа, Ливаном и Сирии территориях, пишет газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

В случае, если властям не удастся укомплектовать вооруженные силы, появится высокий риск образования серьезных брешей на некоторых участках обороны.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ЦАХАЛ одобрил планы военных операций против «Хезболлы». Отмечается, что страна будет «продолжать действовать по мере необходимости».