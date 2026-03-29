Иран нанес удар по военной части в Кувейте. Как сообщили представители атакованной армии, база подверглась обстрелу ракетами и налету беспилотников.

«Вооруженные силы за последние 24 часа зафиксировали 14 враждебных баллистических ракет и 12 враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта. В результате часть из них поразила одну из военных частей, что привело к ранениям 10 военнослужащих»,- сказано в сообщении.

Также отмечается, что под удар попали склады одной из частных логистических компаний, работающих в регионе.

Ранее Иран нанес удар по израильскому химзаводу. Как отмечают местные СМИ, пострадавший завод Неот-Ховав является главным центром химической промышленности во всем Израиле - на нем выпускается около половины всех химикатов в стране.